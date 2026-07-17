Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Ulm - Spraydose explodiert in Fahrzeug

Mann verletzt

Ulm (ots)

Gegen 13:15 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle eine Meldung über eine Explosion in einer Waschstraße in der Blaubeurer Straße in Ulm ein. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten an. Ein 64-Jähriger wollte am Freitagnachmittag den Innenraum seines Daimler-Benz SUV säubern. Dazu nutzte er eine Spraydose mit Reiningungsdruckluft. Die benutzte Dose und weitere Spraydosen waren wohl seit längerem bei großer Hitze im Fahrzeug gelagert. Mutmaßlich bei der Nutzung einer der Dosen kam es dann zu einer Explosion. Der Mann wurde dadurch verletzt und in eine nahe gelegene Klinik transportiert. Der entstandene Druck war so stark, dass die geschlossenen Türen nach außen aufgedrückt wurden und die Windschutzscheibe Risse bekam. Zudem lösten die vorhandenen Airbags aus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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