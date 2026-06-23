PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Alkoholisierter Randalierer fällt durch mehrere Straftaten auf und wird festgenommen

Limburg (ots)

Limburg,

Montag, 22.06.2026, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat ein stark alkoholisierter Mann in Limburg mehrere Straftaten verübt. Am späten Nachmittag erreichten die Polizei in Limburg mehrere Mitteilungen über einen Mann, welcher herumschreien und randalieren würde sowie mehreren Frauen im Vorbeilaufen auf den Po geschlagen hätte. Den entsandten Polizeistreifen gelang es den Mann im Bereich "Am Schießgraben" festzunehmen. Es zeigte sich, dass er zuvor unter anderem den Seitenspiegel eines geparkten Fahrzeugs abgetreten, Beleidigungen ausgesprochen und mindestens drei Frauen jeweils auf das Gesäß geschlagen hatte. Der 28-Jährige kam nach seiner Festnahme aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

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