Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Nicht mehr fahrtauglich

Einen auffälligen Autofahrer meldeten Zeugen der Polizei am Sonntag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Um 6 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW auf der A8 in Richtung München. Der war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Zeugen handelten richtig und verständigten die Polizei, da es wohl wiederholt auch fast zu Unfällen durch den BMW-Fahrer kam. Eine Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen stoppte den unsicheren Fahrer und kontrollierte ihn auf einem Parkplatz bei Wiesensteig. Der 24-Jährige am Steuer stand deutlich unter Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Er musste sein Auto stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

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