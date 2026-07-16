Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen/B492 - In den Gegenverkehr geraten

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Autofahrer bei einem schweren Unfall am Donnerstag (16.07.2026) bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf der B492 von Schmiechen in Richtung Allmendingen. Kurz vor der Abzweigung nach Grötzingen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger zusammen. Infolge des starken Aufpralls kam das Auto von der Straße ab und landete auf dem Dach. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten und lebensgefährlich verletzten Fahrer aus seinem Auto. Rettungskräfte brachten ihn mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Auch der 28-jährige Lkw-Fahrer kam mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich in eine Klinik. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge durch Abschlepper musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Aufgrund des großen Trümmerfeldes dauert die Sperrung zur Reinigung der Fahrbahn voraussichtlich bis zur Mittagszeit noch an. Die Feuerwehren aus Allmendingen und Ehingen waren mit insgesamt rund 50 Personen und acht Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Durch die Sperrung kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf und bittet dabei auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07392/9630-320. Der Sachschaden am Seat wird auf 10.000 Euro, der am Lkw auf 80.000 Euro geschätzt.

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