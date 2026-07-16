PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht
Am Mittwoch war ein Senior offenbar beim Ausparken überfordert.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr versuchte der 83-Jährige seinen Mercedes in der Steggasse rückwärts einzuparken. Dabei stieß er zunächst gegen einen geparkten VW. Als er anschließend vorwärts weiterfuhr, überfuhr er eine Grundstücksmauer und prallte gegen einen geparkten BMW. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1362309 (JC)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren