Ulm (ots) - Eine Polizeistreife stoppte gegen 9.45 Uhr den Lkw-Fahrer im Uferweg. Denn der junge Mann hatte während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient. Das ist nicht erlaubt. Bei der weiteren Überprüfung des VW Klein-Lkw stellten die Polizisten fest, dass die an der Vorderachse monierten Reifen abgefahren waren. ...

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