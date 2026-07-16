POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht
Am Mittwoch war ein Senior offenbar beim Ausparken überfordert.
Ulm (ots)
Gegen 11.45 Uhr versuchte der 83-Jährige seinen Mercedes in der Steggasse rückwärts einzuparken. Dabei stieß er zunächst gegen einen geparkten VW. Als er anschließend vorwärts weiterfuhr, überfuhr er eine Grundstücksmauer und prallte gegen einen geparkten BMW. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
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