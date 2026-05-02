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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Sankt Johann (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der K21 (Mayener Straße) in Sankt Johann zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetztes Quad befuhr die genannte Strecke, als der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge wurden beide Insassen gegen eine Hauswand geschleudert. Beide Personen erlitten schwere Kopfverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trugen weder der Fahrer noch der Mitfahrer einen Schutzhelm. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden beide mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651 8010

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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