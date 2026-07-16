POL-UL: (UL) Langenau - E-Scooter-Fahrer stürzt
Ins Krankenhaus musste ein 31-Jähriger am Mittwoch in Langenau.
Ulm (ots)
Gegen 16 Uhr fuhr der Mann mit seinem E-Scooter in der Mühlgasse. Dabei verlor er aufgrund von Kieselsteinen offenbar die Kontrolle über seinen Scooter. Der 31-Jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Abklärung in eine umliegende Klinik. Der Polizeiposten Langenau nahm den Unfall auf. Der Sachschaden am Teverun-Roller wird auf etwa 100 Euro geschätzt.
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