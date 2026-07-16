Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz

Am Dienstag stoppte die Polizei in Geislingen einen 36-jährigen Autofahrer.

Ulm (ots)

Um 18.25 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Geislingen einen Mercedes-Fahrer. Der war in der Heidenheimer Straße in Richtung Böhmenkirch unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem bestand seit mehreren Monaten kein Versicherungsschutz mehr für den Pkw. Der 36-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und musste sein Auto stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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