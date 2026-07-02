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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz
12-Jähriger bei Verkehrsunfall in Kücknitz schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (30.06.2026) ist ein 12 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall in Lübeck Kücknitz schwer verletzt worden. Der Junge war nach derzeitigem Sachstand mit seinem Fahrrad unterwegs, als er mit einem rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt herausfahrenden PKW zusammenstieß. Die Polizei in Lübeck Kücknitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall um 19:30 Uhr in der Friedrich-Ewers-Straße. Beim Eintreffen der Polizei lag der 12-jährige Junge auf der Fahrbahn, mehrere Personen kümmerten sich bereits um das Kind. Anschließend übernahmen die alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes die Versorgung.

Nach aktuellen Ermittlungen befuhr der junge Ostholsteiner mit seinem Mountainbike die Friedrich-Ewers-Straße in Richtung Moritz-Neumark-Straße. Beim Passieren einer Grundstückseinfahrt soll er mit einem plötzlich rückwärts herausfahrenden Renault zusammen gestoßen sein. In diesem Zusammenhang zersplitterte die Heckscheibe des Renault und der Junge stürzte auf die Straße. Für den 58-jährigen Fahrer (Staatsangehörigkeit: Deutsch) des Renault soll der 12-Jährige trotz umsichtigen Umschauens zuvor nicht zu sehen gewesen sein.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, brachten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Jungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von circa Die Polizei in Lübeck Kücknitz führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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