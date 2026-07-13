Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Laichingen - Gemeinsame Kontrollen von Zoll und Polizei - illegale Vapes aufgefunden

Ulm (ots)

Am vergangenen Donnerstag kontrollierten die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt des PP Ulm, gemeinsam mit dem Hauptzollamt Ulm, mehrere Geschäfte in Laichingen. Bei den Kontrollen wurden unter anderem illegale Einweg-E-Zigaretten (sogenannte "Vapes") festgestellt. Statt der maximalen Füllmenge von achthundert Zügen beinhalten die illegalen Geräte bis zu zwölftausend Züge. Überdies konnten in zwei weiteren Geschäften Flaschen und Dosen ohne vorgeschriebene Pfandzeichen aufgefunden werden. Die Beamten stellten die illegalen Waren sicher. Gegen die mutmaßlichen Verkäufer wird nun wegen Verstößen gegen das Tabakerzeugnisgesetz sowie das Verpackungsgesetz ermittelt. Das Hauptzollamt ermittelt zusätzlich wegen steurrechtlicher Vergehen bei der Einfuhr von Tabakwaren.

Hinweis der Polizei:

Der Konsum von Vapes (Einweg-E-Zigaretten) und E-Zigaretten ist für Kinder und Jugendliche verboten. Dennoch kann die Versuchung groß sein, solche Produkte selbst auszuprobieren. Besonders die Vermarktung als harmlose Lifestyleprodukte mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen animiert Kinder und Jugendliche dazu. Vaping, das Inhalieren von Dampf aus elektrischen Zigaretten, wird oft als weniger schädlich gegenüber dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten dargestellt, aber es birgt erhebliche Risiken.

Mehr Infos unter:

https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2025/05/INFOBLATT-Vapes-und-E-Zigaretten.pdf

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell