Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Einbruch in Discounter

Am Sonntag nahm die Polizei zwei Einbrecher fest.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin den Einbruch in den Discounter in der Bahnhofstraße. Sie sah zwei junge Männer, die vom Tatort flüchteten. Sie hatten die Eingangstür aufgebrochen und waren in das Gebäude gelangt. Auf dem Friedhof konnte die Polizei die Beiden im Alter 17 und 19 Jahren aufgreifen und vorläufig festnehmen. Die hatten noch frisch verpackte Zigarettenpackungen bei sich. Eine nähere Absuche brachte weiteres Diebesgut wie Zigaretten, Alkoholika und Energy Drinks zu Tage. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Beiden wieder auf freien Fuß.

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