Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Ulm - Poser mit verkehrsunsicherem Fahrzeug

Viele Ordnungswidrigkeiten und ein beschlagnahmtes Fahrzeug am Wochenende.

Ulm (ots)

Kurz nach 1 Uhr, am frühen Samstagmorgen, fuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW wohl absichtlich über die rote Ampel an der Kreuzung Münchner Str./Neue Straße in Ulm. Zugleich hatte er die Musikanlage auf maximale Stufe aufgedreht und alle Fenster geöffnet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass unter anderem die Bremsen der Hinterachse defekt waren. Die Beamten beschlagnahmten das verkehrsunsichere Fahrzeug, die Stadt Ulm ordnete ein Gutachten an. Der junge Mann muss sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Insgesamt kontrollierten die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm am Wochenende wieder zahlreiche Fahrzeuge der Poserszene. Dabei wurden insgesamt 32 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, unter anderem wegen unzulässigem Lärm, unnötigem Hin- und Herfahren und überhöhter Geschwindigkeit. Gegen einen Fahrer wird zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

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