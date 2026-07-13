Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - In Kiosk eingestiegen

Ein Unbekannter war in der Nacht zum Sonntag in Ummendorf am Werk. Dabei fielen ihm Bargeld und Zigaretten in die Hände.

Ulm (ots)

Zwischen 21.15 Uhr und 8 Uhr suchte der Unbekannte den Kiosk am Ummendorfer Badesee auf. Dort schlug er eine Fensterscheibe ein. So gelangte er ins Innere. Im Innern suchte der Einbrecher nach Wertvollem und fand wohl Bargeld. Auch vor Zigaretten machte der Einbrecher nicht halt und packte seine Taschen voll. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf und sicherte Spuren. Sie hofft auf Zeugenhinweise unter der Tel. 07351/447-0.

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