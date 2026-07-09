Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Renitenter Jugendlicher Ladendieb

Am Mittwoch verletzte ein Ladendieb zwei Angestellte in Schelklingen.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich kurz nach 14 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Manzenbühl". Einer Angestellten kam eine Gruppe Jugendlicher verdächtig vor. Über die Videoüberwachung konnte dann gesehen werden, dass er sich eine kleine Flasche Vodka einsteckte. Als die Gruppe dann das Geschäft verlassen wollten, wurden sie von zwei Angestellten aufgehalten werden. Der 17-Jährige hat das Fläschchen Vodka und eine Packung Zigarettenfilter bei sich, die er nicht bezahlt hatte. Als die Polizei informiert werden sollte, flüchtete der 17-Jährige. Dabei stieß er eine Angestellte zur Seite und verdrehte einer weiteren den Arm. Beide erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der polizeibekannte 17-Jährige identifiziert werden und im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Einrichtung verbracht, wo er wohnt.

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