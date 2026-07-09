Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - In den Gegenverkehr geraten

Am Mittwochmorgen kam ein 54-Jähriger bei Adelberg in den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Der 54-Jährige fuhr kurz vor 6 Uhr auf der L1225 in Richtung Unterberken. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten. Beim Gegenlenken übersteuerte er offenbar seinen Citroen und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in die Böschung abgewiesen und kam dort zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen mit schweren und den 45-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den beiden Autos auf etwa 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1225 bis 10 Uhr gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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