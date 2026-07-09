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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Über Sperrfläche überholt
Am Mittwoch verursachte ein 34-Jähriger einen Verkehrsunfall und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Der 34-Jährige fuhr gegen 19.15 Uhr auf der B311 von Donaurieden in Richtung Oberdischingen. Im Bereich der neuen Überleitung zur B30 überholte er über eine Sperrfläche ein vorausfahrendes Fahrzeug. Zeitgleich kam ein 29-Jähriger mit seinem VW aus Richtung B30 und fuhr ebenfalls an der dann 2-spurig werdenden B311 in Richtung Oberdischingen. Der BMW Fahrer kollidierte mit seinem hinteren Fahrzeugteil an dem neben ihm fahrenden VW. Der BMW beschleunigte weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Unfall. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An beiden Autos entstand ein geschätzter Schaden von etwa 6.000 Euro. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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