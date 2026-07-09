Ulm (ots) - Gegen 7 Uhr wurde der Rettungsdienst und die Polizei nach Schemmerhofen gerufen. Denn dort war in der Ferdinand-Dünkel-Straße ein Radfahrer gestürzt. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und den Notruf gewählt. Der 72-Jährige kam dort wegen einer medizinischen Ursache ins Wanken und leitete wohl noch ...

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