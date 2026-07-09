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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Diebstahl aus Anhänger
Ein Kernbohrgerät erbeutete ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch in Ehingen.

Ulm (ots)

Der Anhänger stand auf einer Baustelle an der B492. Ein Unbekannter brach in den Nachtstunden die Schlösser an dem Anhänger auf. Darin befand sich ein Kernbohrgerät. Das nahm der Dieb. Die Polizei Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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