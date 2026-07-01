Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kontrolle übers Auto verloren und in den Gegenverkehr geraten

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall mit vier Verletzten auf der Türkheimer Steige

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Die 36-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von Türkheim in Richtung Geislingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Deutz Traktor. Bei dem Unfall erlitt die 36-Jährige und die drei Insassen des Traktors leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße komplett gesperrt werden. Kurz nach 9 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt und die Straße wieder freigegeben.

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