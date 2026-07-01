POL-UL: (UL) Laichingen - Altpapier angezündet
Unbekannte zündeten am frühen Dienstag einen Altpapiercontainer in Laichingen an.
Ulm (ots)
Unbekannte setzten gegen 5.30 Uhr einen Container mit Altpapier in der Pfeiferstraße in Brand. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte das Feuer. Ein Schaden konnte verhindert werden. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/588-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten.
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