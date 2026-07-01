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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Altpapier angezündet
Unbekannte zündeten am frühen Dienstag einen Altpapiercontainer in Laichingen an.

Ulm (ots)

Unbekannte setzten gegen 5.30 Uhr einen Container mit Altpapier in der Pfeiferstraße in Brand. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte das Feuer. Ein Schaden konnte verhindert werden. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/588-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten.

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Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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