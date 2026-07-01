Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto rollt weg

Am Dienstag hatte eine 53-Jährige ihr Auto nicht ausreichend gesichert und es stieß gegen ein anderes Auto.

Ulm (ots)

Gegen 15.10 Uhr stand der VW auf einem Parkplatz in der Dieselstraße. Die 53-Jährige hatte wohl vergessen, ihr Auto ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Und so machte sich der VW selbstständig. Er stieß gegen einen geparkten Audi. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.000 Euro an den beiden Autos.

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