Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Berauscht bei der Polizei vorgefahren

Am Dienstag fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Mofa bei der Polizei in Riedlingen vor. Der stand mutmaßlich unter Drogen und gab dies auch zu.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Senior gegen 17 Uhr einen Diebstahl seines E-Scooters bei der Polizei in Riedlingen anzeigen. Den aufmerksamen Beamten entging dabei nicht, dass der 72-Jährige mutmaßlich unter Drogen stand. Er war in diesem Zustand mit dem Mofa vorgefahren. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Auch räumte er spontan ein, am Sonntag Joints geraucht zu haben. Der Mann musste mit ins Krankenhaus. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Die Blutprobe wird nun ausgewertet und sollen dann zeigen, welche Arten von Drogen der Senior genommen hatte. Die Polizeistreife untersagte dem Mofa-Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Sein Gefährt durfte er bis dahin verkehrs- und diebstahlssicher auf dem Parkplatz der Polizei abstellen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 72-Jährigen. Der E-Scooter, der dem Senior nun zum Verhängnis wurde, hatte ein unbekannter Jugendlicher am Sonntag gegen 14.15 Uhr in Ertingen gestohlen. Der 72-Jährige sah den Dieb wohl noch in der Hummelbergstraße mit dem Roller der Marke Zamelux Green wegfahren. Das Elektrokleinstfahrzeug im Wert von 400 Euro stand dort offenbar ungesichert vor dem Haus.

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