Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Unachtsamkeit führt wohl zu Unfall

Am Dienstag kam ein Lkw bei Ingoldingen von der Straße ab und kippte auf die Seite. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr auf der K7529 bei Ingoldingen. Ein 39-Jähriger war mit seinem Mercedes Arocs von Stafflangen in Richtung Muttensweiler unterwegs. Auf Höhe Eggelsbach geriet der Lkw auf einer langgezogenen Kurzve nach rechts ins Seitenbankett. Dort durchfuhr der Muldenkipper auf rund 30 Meter Länge den Grünstreifen, ehe der unbeladene 32 Tonner mit der rechten Seite gegen einen Betonschacht an einem Bachlauf krachte. Dadurch platzte der rechte Hinterreifen und der Mercedes kippte nach weiteren 20 Metern unkontrollierter Fahrt auf die rechte Seite in ein Rapsfeld. Der Fahrer hatte Glück und zog sich nur leichte Verletzungen am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Laupheim und Bergung des Lkw musste die Kreisstraße zunächst gesperrt bleiben. Eine örtliche Umleitung zwischen Eichen und Abzweigung nach Eggelsbach wurde eingerichtet. Ein Abschlepper barg den beschädigten Laster. Die Höhe des Sachschadens an Lkw beträgt mindestens 10.000 Euro. Der Schaden am Feld wird auf rund 200 Euro geschätzt. Neben der Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehr (25 Einsatzkräfte, 5 Fahrzeuge) im Einsatz. Die banden ausgelaufene Betriebsstoffe. Um 11.15 Uhr war die Straße wieder frei.

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