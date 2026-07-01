Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Zu tief ins Glas geschaut

Nicht mehr fahrtauglich war ein 59-Jährige am Dienstag in Salach.

Ulm (ots)

Nach einem Zeugenhinweis, dass der 59-Jährige betrunken Autofahren würde, begab sich eine Polizeistreife zu dem Einkaufsmarkt in der Weberstraße. Gegen 20.30 Uhr sahen die Polizisten den VW auf dem Parkplatz und stoppten das Fahrzeug. Der 59-Jährige roch nach Alkohol und schwankte. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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