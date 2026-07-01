PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Zu tief ins Glas geschaut
Nicht mehr fahrtauglich war ein 59-Jährige am Dienstag in Salach.

Ulm (ots)

Nach einem Zeugenhinweis, dass der 59-Jährige betrunken Autofahren würde, begab sich eine Polizeistreife zu dem Einkaufsmarkt in der Weberstraße. Gegen 20.30 Uhr sahen die Polizisten den VW auf dem Parkplatz und stoppten das Fahrzeug. Der 59-Jährige roch nach Alkohol und schwankte. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

+++++++ 1248201 (BK)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren