Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - E-Scooter Fahrer verursacht Unfall und fährt weg

Betrunken und unter Drogen stand am Montag ein 40-Jähriger.

Ulm (ots)

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Hyundai in der Talhofstraße, als gegen 21.20 Uhr der 40-jährige E-Scooter Fahrer vom Gehweg auf die Straße fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Autofahrer aus und fuhr gegen eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen und das Auto beschädigt. Der 21-Jährige und sein Mitfahrer konnten den Verursacher kurz festhalten, der suchte aber dann mit seinem Begleiter auf einem Fahrrad das Weite. Kurze Zeit später konnte die Polizei den 40-Jährigen in der Clichystraße kontrollieren. Der stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Wie sich herausstelle, war das Kennzeichen auf dem E-Scooter gefälscht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

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