Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zu schnelles Fahren endet am Baum

Am Montag verlor ein Fahranfänger bei rasanter Fahrt die Kontrolle über sein Auto bei Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war der 18-Jährige mit seinem 3er BMW auf einer Schotterstraße an der Kiesgrube von Laupheim-Obersulmetingen unterwegs. Der junge Mann fuhr den polizeilichen Erkenntnissen nach in Richtung des Kletterparks. Den Unfallspuren zufolge nutzte er wohl die Kiesstraße zum Driften. Da er offenbar zu schnell unterwegs war und durch Übersteuern die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, kam er nach links von der Straße ab. Der BMW krachte nach einer Drehung mit der rechten Front gegen einen Baum. Dadurch wurde das Vorderrad samt Aufhängung herausgerissen. Der junge Fahrer und sein 19-Jähriger Beifahrer hatten Glück und blieben wohl unverletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Beiden. Sie kamen vorsorglich in eine Klinik. Diese konnten sie nach kurzer Untersuchung wieder verlassen. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten BMW auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Baum ist noch unklar. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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