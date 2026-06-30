Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Behälter mit Ölresten im Wald

Am Montag entdeckte ein Zeuge im Wald zwei große Behälter.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr meldete der Zeuge seinen Fund. Er hatte in einem Waldstück bei Herbrechtingen zwei große, etwa 1.000 Liter fassende, Behältnisse gefunden. Nach einer Überprüfung der Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass sich darin Rückstände von Altöl befanden. Davon gelangte nichts ins Erdreich. Möglicherweise stammte das Altöl aus einem Diebstahl und soll gewinnbringend weiter verkauft werden. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen auf genommen.

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