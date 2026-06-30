Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Unfall zwischen Kleintransporter und Sattelzug

Unklar ist, wer für einen Unfall am Montag auf der A8 bei Merklingen verantwortlich war.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr auf Höhe Merklingen in Fahrtrichtung München. Der 55-Jährige Fahrer eines Nissan Kleintransporters fuhr einem Sattelzug in das Heck. Beim Eintreffen der Polizei standen beide Unfallbeteiligte auf dem Standstreifen. Bei dem Unfall erlitt der 49-Jährige Beifahrer des Nissan leichte Verletzungen. Was den Unfallhergang anging machten die Beteiligten widersprüchliche Angaben. Der Fahrer des Kleintransporters gab an, dass der Sattelzug plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und er nicht mehr bremsen konnte. Der 56-jährige Lasterfahrer hingegen gab an, dass er die gesamte Strecke auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und der Kleintransporter ihm in das Heck fuhr. Darüber hinaus hatte der Fahrer des Kleintransporter Alkohol getrunken. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

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