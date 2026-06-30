Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Radler tödlich verunglückt

Am Montag kam für einen 66-Jährigen in Sontheim jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Der Radfahrer fuhr kurz nach 15 Uhr gemeinsam mit einer weiteren Radlerin auf dem Radweg zwischen Riedhausen und Sontheim in Richtung Sontheim. Dabei kam der 66-Jährige nach links von der Straße ab und stürzte in ein angrenzendes Feld. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den 66-jährigen Pedelec-Fahrer jede Hilfe zu spät. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen dürfte eine medizinische Ursache zu dem Unfall geführt haben. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren im Einsatz. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf.

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