Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch / Überlingen

Pkw-Fahrer missachtet polizeiliche Anweisung

Am Freitag gegen 17.00 Uhr wurde ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer an einer Kontrollstelle auf der B 31 bei Überlingen angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde im Fahrzeug eine kleine Menge an Betäubungsmittel aufgefunden, weshalb sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Am Samstag gegen 01.00 Uhr kontrollierten die Beamten des Verkehrsdienst Kißlegg den Pkw wiederum auf der A 96 bei Kißlegg. Fahrer war wiederum der 24-Jährige. Auch bei dieser Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Drogeneinwirkung steht. Ein entsprechender Vortest betätigte den Verdacht. Erneut musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Das Ergebnis der Blutentnahme und die dementsprechenden Folgen stehen noch aus. Die Weiterfahrt wurde nochmals für 24 Stunden untersagt.

Bad Wurzach

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am frühen Samstagmorgen gegen 02.10 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Herrenstraße in Bad Wurzach zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 19-jähriger Mann verletzt wurde. Die eingesetzte Streife fand den Geschädigten vor der Tür des Polizeipostens mit einer blutenden Nase und Schmerzen im Kopfbereich. Aufgrund der Verletzungen wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Mann in ein Krankenhaus nach Ravensburg für weitere Untersuchungen brachte. Laut dem Geschädigten, der aufgrund seines Alkoholkonsums nur begrenzt artikulieren konnte, wurde er wohl ins Gesicht geschlagen. Der Wirt der Gaststätte bestätigte, dass es im hinteren Bereich des Lokals zu einem Streit zwischen dem Geschädigten und einem unbekannten Mann gekommen war. Die Polizei sucht nun den unbekannten Mann, der als etwa 45 Jahre alt, 180 cm groß und mit dunklem, kurzem Haar beschrieben wird. Er soll den Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen welche sachdienlichen Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 melden.

Wangen

Fahrradfahrer verursacht Schaden an geparktem Pkw und flieht

Am Freitagabend gegen 17:20 Uhr ereignete sich in der Bregenzer Straße in Wangen ein ungewöhnlicher Unfall, bei dem mutmaßlich ein Fahrradfahrer gegen einen geparkten Pkw prallte und anschließend die Unfallstelle verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw BMW, war stadteinwärts in der Bregenzer Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Diesen übersah der Fahrradfahrer vermutlich und prallte gegen dessen linke hintere Ecke. Der Schaden am Pkw ist erheblich und wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 zu melden.

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