Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei hat Poser im Blick

In der Nacht auf Samstag zog die Polizei in Ulm mehrere Raser und Poser aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Von Freitag auf Samstag führten Beamte der Ermittlungsgruppe Posing Verkehrskontrollen im Ulmer Stadtgebiet durch. Dabei stellten die Verkehrspolizisten insgesamt 17 Verstöße fest. Gegen zwei Autofahrer wird wegen Geschwindigkeitsverstößen ermittelt. Einer der beiden Fahrer befuhr die B10 stadtauswärts in Richtung Dornstadt. Bei erlaubten 60 km/h war er mit bis zu 110 km/h unterwegs.

Weitere drei Fahrer erwartet ein Bußgeld von mindestens 80 Euro, da sie durch ihr Fahrverhalten unnötigen Lärm verursachten. Außerdem erhalten zwei Fahrer Bußgeldanzeigen, weil sie an ihren Autos technische Veränderungen vornahmen. Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. Auffällige Fahrzeuge können Bürgerinnen und Bürger weiterhin über die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse ulm.pp.poser@polizei.bwl.de melden. Hinweise sollten Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie eine Beschreibung des auffälligen Verhaltens enthalten. Die Polizei nimmt Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/188 0) oder persönlich entgegen. Zeitlich dringende Ereignisse sind jedoch nicht per E-Mail zu melden.

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