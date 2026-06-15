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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: KORREKTUR - UL) Heroldstatt - Vorfahrt nicht beachtet
Am Mittwoch verursachte ein Busfahrer Fahrer einen Unfall in Heroldstatt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 7 Uhr. Der 31-jährige Fahrer eines Linienbusses fuhr in der Weberstraße. An der Einmündung zur Schwabenstraße missachtete er die Vorfahrt eines Audis. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Busfahrer und die etwa 30 Insassen des Busses blieben unverletzt. Auch der vorfahrtsberechtigte 39-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Nach der Unfallaufnahme konnten die Fahrzeuge die Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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