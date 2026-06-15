Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Tatverdächtiger zu Vandalismus auf Sportgelände ermittelt

Nur wenige Tage nach der Tat erhielt die Polizei einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung.

Ulm (ots)

Ein 20-Jähriger soll nun dafür verantwortlich sein.

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6291119 ) kam es am 6. /7.6. zu einem Vorfall auf dem Sportgelände im Biberacher Stadtteil Mettenberg. Die Rasenfläche wurde durch einen zunächst unbekannten Autofahrer verwüstet. Im Rahmen der Ermittlungen erhielt die Biberacher Polizei einen entscheidenden Hinweis und Videoaufnahmen von der dreisten Aktion auf dem Sportplatz. Ein 20-Jähriger soll wohl dort mit seinem 5er BMW die Runden gedreht haben, so Zeugen gegenüber der Polizei. Anhand des Kennzeichens war der junge Mann schnell ermittelt. Ob er auch für den Aufbruch des Getränkewagens in Frage kommt, das muss die Polizei noch ermitteln. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung kommen auf ihn die Kosten der Instandsetzung des Rasens zu.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen.

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