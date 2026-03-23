Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL/FFM) Erbach/Frankfurt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm, dem Hauptzollamt Frankfurt und der Polizei/ Tatverdächtige nach Einbruch in Juwelier in Erbach in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (18.03.2026) kam es zu einem Einbruch in einen Juwelier in Erbach. Wir berichteten: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6237904).

Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, kontrollierte das Hauptzollamt Frankfurt gemeinsam mit der Polizei Frankfurt zwei britische Staatsbürger im Rahmen einer Buskontrolle am Flughafen Frankfurt. Dabei fanden die Ermittler das mutmaßlich aus dem Einbruch in Erbach stammende Diebesgut. Der Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro, den die Verdächtigen in Gepäckstücken bei sich hatten, wurde beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die beiden Verdächtigen, eine 45-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann, am Donnerstag vergangener Woche dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankfurt/Main vorgeführt. Dieser erließ die beiden Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an.

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Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731/189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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