POL-UL: (GP) Süßen - Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Durch einen Unfall aufgedeckte Straftaten werden die Ermittler der Polizei noch länger beschäftigen

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 20.35 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Mann auf einem Leichtkraftrad auf der Hauptstraße in Süßen in Richtung Gingen an der Fils. Gleichzeitig fuhr eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Öschstraße bog die Frau nach links ab und kollidierte mit dem ihr entgegenkommenden 25-jährigen Rollerfahrer. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte in eine nahegelegene Klinik eingeliefert werden. Zur Reinigung der Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Süßen mit 9 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang zu Folge könnte der Rollerfahrer zu schnell und ohne Licht unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel.: 07335/96260) zu melden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25 Jahre alte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, zudem war das Leichtkraftrad gestohlen und nicht versichert.

