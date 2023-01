Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Illegal Müll entsorgt

Am Mittwoch entsorgten zwei Männer in einem Wald bei Ehingen Sperrmüll nach einer Entrümpelung.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Mittwoch bei der Polizei Ehingen. Er sagte, dass zwei Männer Müll in einen Wald an der B311 bei Schlechtenfeld warfen. Sie sollen Sperrmüll aus einem Transporter geworfen haben.

Dank des Anrufs des Zeugen ermittelte die Polizei kurze Zeit später die beiden mutmaßlichen Täter. Die 19- und 29-Jahre alten Männer sollen auch Flaschen mit Gefahrenzeichen im Wald entsorgt haben. Der Müll stammt wohl aus einer Entrümpelung.

Die Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei ermitteln nun gegen die beiden Männer. Sie tun dies zum Schutz unserer Umwelt. Die Männer erwarten nun Strafanzeigen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an und kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetze, die die Abfallentsorgung im Sinne von Pflanze, Mensch und Tier regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich und unsozial, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

