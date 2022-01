Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Treppen hinunter gestürzt

Am Montag musste die Feuerwehr einen Mann in Ulm bergen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Zinglerstraße. Ein 27-Jähriger trug mit einem Arbeitskollegen einen Kompressor auf einer Treppe eines Hauses hinab. Dabei kam der 27-Jährige zu Fall und verletzte sich. Die Feuerwehr rückte an und musste den Mann mittels Drehleiter aus dem Dachgeschoss bergen. Mit unbekannten Verletzungen kam dieser in ein Krankenhaus.

