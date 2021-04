Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Auf Vordermann aufgefahren

Drei Autos waren am Mittwoch bei einem Unfall in Königsbronn beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr die 34-Jährige mit ihrem VW in der Aalener Straße. Einem vor ihr befindlichen BMW fuhr sie in das Heck. Durch den Aufprall schob es den BMW auf einen VW. Bei dem Unfall wurden die drei Autofahrerinnen im Alter zwischen 30 und 38 Jahren leicht verletzt. Ebenso erlitten zwei in den Autos befindliche Kleinkinder leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin, die Fahrerin des BMW und die beiden Kleinkinder kamen in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Fahrtrichtungen. Gegen 18 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

