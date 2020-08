Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener fährt gegen Laterne

Mehrere berauschte Fahrer zog die Polizei in den vergangenen Tagen in Heidenheim aus dem Verkehr.

Am frühen Montag fiel einem Autofahrer in der Brenzstraße ein Opel auf, der in Schlangenlinien in Richtung Kreisverkehr fuhr. Im Kreisverkehr soll der Fahrer mehrere Runden gedreht und dabei gegen den Randstein gekommen sein. Mit plattem Reifen sei er gegen eine Laterne gestoßen. Der Zeuge nahm dem 37-Jährigen daraufhin den Autoschlüssel ab. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Opel-Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Nach der Blutentnahme beruhigte sich der Mann nicht und schrie lauthals umher. Er musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Am Sonntag sah eine Polizeistreife gegen 3 Uhr einen Peugeot-Fahrer, der in der Wilhelmstraße ohne Gurt unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-Jährige zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein weiterer Fahrer hatte am Sonntag gegen 23.30 Uhr zu viel intus. Den 49-Jährigen hatte die Polizei in der Schloßhaustraße gestoppt. Beide werden angezeigt.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

