POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkene parkt Auto um

Am Donnerstag verursachte eine 61-Jährige einen Unfall in Göppingen.

Gegen 1.30 Uhr wollte eine 61-Jährige ihren Audi an eine andere Stelle parken. Beim Umparken stieß sie gegen einen geparkten BMW. Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Fahrerin stieg aus, begutachtete den Schaden, und begab sich in ihre Wohnung. Um den Schaden kümmerte sie sich nicht. Zeugen verständigten die Polizei. Polizeibeamte konnten die Frau in ihrer Wohnung kurze Zeit später antreffen. Die Beamten rochen Alkohol. Nach einem positiven Alkoholtest war klar, dass sie zu viel Alkohol intus hatte. In einem Krankenhaus musste die Frau eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Den Sachschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

