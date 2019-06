Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Autofahrerin übersieht Rennrad

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag in Dornstadt.

Gegen 18 Uhr wollte eine 71-Jährige aus einem Grundstück nach links in die Scharenstetter Straße einfahren. In der Scharenstetter Straße fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Rennrad. Er hatte Vorfahrt. Den übersah die Fahrerin des VW. Der Radler konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen das Auto. Bei dem Sturz erlitt der Rennradler leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Rennrad hatte einen Totalschaden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

