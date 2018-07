POL-FR: Bad Krozingen - Schwerer Unfall auf der B3

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 04. Juli, ereignete sich um kurz vor 09.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B3 an der Tunseler Kreuzung. Der 21-jährige Fahrer eines Audi befuhr die K 4983 von Tunsel kommend, wollte die Kreuzung über die B3 überqueren und missachtete offensichtlich das Stopp-Schild und die Vorfahrt. Eine 67-jährige Pkw-Lenkerin, welche die B3 in Richtung Norden befuhr kollidierte mit dem Pkw des jungen Mannes. Ihr Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach und gegen einen an der Einmündung wartenden Lkw geschleudert. Beide Pkw-Lenker wurden leicht verletzt und mussten in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

