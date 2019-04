Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft /

Einen 23-Jährigen hat die Polizei letzten Donnerstag in Laichingen nach zwei Brandlegungen festgenommen.

Wie die Behörden mitteilen, soll der Mann vorletzte Woche zweimal eine Garage angezündet haben. Hierzu soll er auch Brandbeschleuniger benutzt haben. In beiden Fällen bemerkten Autofahrer die Brände. Sie setzten einen Notruf ab, weshalb Schlimmeres verhindert wurde und die Schäden gering blieben. Die beziffert die Polizei auf etwa 200 und 500 Euro. Intensive Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen einen 23-Jährigen aus Laichingen. Vergangene Woche beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der wurde durch das Amtsgericht Ulm erlassen und am Donnerstag vollzogen. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er ist geständig. Das Motiv liegt möglicherweise im persönlichen Bereich. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

