Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen, Kanzach - Polizei warnt vor Betrugsmasche "Gewinnversprechen"

Durch vermeintliche Geldgewinne versuchen Unbekannte an Geld zu kommen.

Ulm (ots)

Am Mittwoch klingelte bei einem Senior aus Ochsenhausen das Telefon. Eine Frau mit bayerischem Dialekt sagte dem Mann, er habe einen Koffer voll Geld gewonnen. Im Gegenzug müsse er rund 1.000 Euro an den Überbringer bezahlen. Der Angerufene hatte vor, von einer Bank Geld abzuheben. Glücklicherweise informierte er noch eine Angehörige, die misstrauisch wurde und die Polizei einschaltete.

Üblicherweise teilen die Betrüger den Angerufenen mit, sie hätten bei einem Gewinnspiel mitgemacht und eine beträchtliche Summe gewonnen. Sie nennen einen fünfstelligen Betrag, wobei die erste Zahl kleiner ist als die zweite. Dann werden die Angerufenen gebeten, Wertgutscheine zu erwerben. Die oft vierstellige Summe soll die angeblichen Gebühren decken. Danach werde der Gewinn persönlich vorbeigebracht. Nach Erwerb der Gutscheine sollen den Betrügern die Codes vorgelesen werden. Hierdurch haben die Täter Zugriff auf die Gutscheine und somit auf das Geld. Sodann ändert sich wegen eines angeblichen Zahlendrehers die Gewinnsumme. Jetzt ist die erste Zahl größer als die zweite und somit fallen natürlich höhere Gebühren an. Die sollen oftmals ins Ausland überwiesen werden.

Anfang März fiel eine Seniorin aus Kanzach solch einem Betrüger zum Opfer. Sie glaubte an den versprochenen Gewinn und überwies Geld.

Die Polizei weist darauf hin, dass in diesen Fällen nicht mit einem Gewinn zu rechnen ist. Sie rät bei bei telefonischen Gewinnmitteilungen zu grundsätzlichem Misstrauen. Die Betrüger zielen darauf ab, über fadenscheinige Angaben an das Geld ihrer Gesprächspartner zu kommen. Dabei variieren ihre Maschen. Ein tatsächlicher Gewinn setzt in aller Regel keine Vorauszahlung oder Bearbeitungsgebühr voraus! Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer. Geben Sie niemals persönliche Informationen, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches preis. Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung. Schalten Sie Vertrauenspersonen, ihre Bank und im Verdachtsfall die Polizei ein, bevor Sie persönliche Daten von sich preisgeben oder Zahlungen tätigen. Detaillierte Informationen zum Thema Gewinnversprechen erhalten Sie auch unter http://www.polizei-beratung.de

