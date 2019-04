Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Viehtransporter kippt um

Am Sonntagabend verendeten bei einem Unfall in Langenau mehrere Schweine.

Der Transporter fuhr gegen 22.15 Uhr in Langenau von der A7 ab. Der 36-Jährige Fahrer wollte mit einem Mercedes in Richtung Albeck abbiegen. Hierbei kippte der Lastwagen nach rechts und kam auf der Leitplanke zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Von 84 Schweinen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen elf getötet. Ein Veterinär kam an die Unfallstelle. Ein Tierarzt und ein Metzger erlösten mehrere verletzte Tiere. Die übrigen Schweine wurden auf einen Ersatztransporter verladen. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Die Straße war zur Verladung der Tiere und zur Bergung des Anhängers für mehrere Stunden einseitig gesperrt. Die Ursache des Unfalles und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei aus Ulm (Tel. 0731/1880) ermittelt.

