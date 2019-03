Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Betrunkener verletzte mehrere Personen

bei seiner Ingewahrsamnahme trat der Mann einen Polizisten ins Gesicht und bespuckte ihn

Nachdem ein 32 Jahre alter Mann drei junge Frauen im Alter von 22 bis 30 Jahren in der Brückenstraße geschlagen und geschubst hatte, wurde er von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert. Da sich der stark alkoholisierte 32-Jährige nicht beruhigen ließ und flüchten wollte, wurden ihm die Handschließen angelegt und er in einen Streifenwagen gesetzt. Auch diese Maßnahmen förderten seine Kooperationsbereitschaft nicht, vielmehr beleidigte er einen Beamten, trat ihm mit dem Fuß in das Gesicht und bespuckte ihn. Durch mehrere Beamte musste der Täter schließlich fixiert werden. Bei dem Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung zum Nachteil der drei Frauen und wegen der Straftaten gegen den Polizeibeamten verantworten.

