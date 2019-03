Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle - Polizeibeamte beleidigt, Betäubungsmittel sichergestellt

Zwei deutlich alkoholisierte junge Männer verhielten sich am Samstag gegen 23.00 Uhr ungebührlich gegen eingesetzte Polizeibeamte bei der Faschingsveranstaltung in Mühlhausen. Ein 19-Jähriger aus einer Nachbargemeinde beleidigte die Beamten, ebenso ein weiterer 19-Jähriger. Der Zweitgenannte versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, was aber scheitere. Vielmehr wurden bei ihm bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren noch Betäubungsmittel aufgefunden. Beide Herren werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Kurz nachdem die Polizeibeamten mit der Anzeigenaufnahme gegen die beiden 19-Jährigen fertig waren, wurden sie bei ihren Maßnahmen, die der Sicherheit der Fasnetsbesucher dienen, gegen 23.30 Uhr von einem weiteren alkoholisierten 19-Jährigen aus einer Nachbargemeinde beleidigt. Auch dieser junge Herr wird angezeigt.

