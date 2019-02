Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxifahrer von Pärchen bestohlen

Plettenberg/Neuenrade (ots)

Ein Taxifahrer erstattete gestern Anzeige auf der Wache Plettenberg. Gegen 18.20 Uhr hatte er ein Pärchen am Bahnhof Plettenberg aufgenommen, um sie nach Neuenrade zu fahren. An einer Bushaltestelle in Neuenrade ließen sie den Fahrer anhalten und ergriffen - ohne zu zahlen - die Flucht Richtung Altstadt. Außerdem ließen sie einen Rucksack des Taxifahrers mit seinen Papieren und persönlichen Gegenständen mitgehen, den er unter dem Sitz verstaut hatte. Polizeibeamte konnten noch im Verlauf des gestrigen Abends ein tatverdächtiges Pärchen ermitteln. Beim Hausbesuch konnte der Rucksack sichergestellt werden. Den Mann (32) aus Neuenrade und die Frau (27) aus Plettenberg erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Beförderungserschleichung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell