POL-S: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
Eine Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (07.08.2026) in Zuffenhausen ereignet hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 17.35 Uhr mit seinem Seat die Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Feuerbach. Auf Höhe der Frankenstraße kollidierte er mit einer 26-jährigen Radfahrerin, die bei Rotlicht über den gemeinsamen Überweg für Fußgänger und Radfahrer fuhr. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.
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