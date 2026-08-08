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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (07.08.2026) in Zuffenhausen ereignet hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 17.35 Uhr mit seinem Seat die Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Feuerbach. Auf Höhe der Frankenstraße kollidierte er mit einer 26-jährigen Radfahrerin, die bei Rotlicht über den gemeinsamen Überweg für Fußgänger und Radfahrer fuhr. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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