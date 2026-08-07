Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) an der Kreuzung der Heilmannstraße und der Cannstatter Straße eskaliert. Ein 58-Jähriger Toyotafahrer und ein 46 Jahre alter Teslafahrer fuhren gegen 12.25 Uhr auf der König-Karl-Brücke in Richtung Innenstadt. Dabei führte der Teslafahrer mutmaßlich einen abrupten Fahrstreifenwechsel durch, weshalb der Toyotafahrer sich erschrak, abbremste und hupte. Im weiteren Verlauf fuhren die beiden Männer dann auf der Cannstatter Straße weiter. Als sie hier auf gleicher Höhe nebeneinander fuhren, soll der Teslafahrer den 58-Jährigen mit einer Geste beleidigt haben. Als die beiden Männer an der roten Ampel der nächsten Kreuzung zum Stehen kamen, stieg der 58-Jährige aus und wollte den 46-Jährigen deshalb zur Rede stellen. Der 46-Jährige soll daraufhin mit einer schwarzen Pistole auf den 58-Jährigen gezeigt haben und fuhr bei Grün dann einfach weiter. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 46-Jährigen im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen an. Bei einer Durchsuchung des Teslas fanden sie eine schwarze Schreckschusswaffe und beschlagnahmten diese. Eine Erlaubnis für die Waffe hatte der 58-Jährige nicht.

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