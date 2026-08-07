Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Tötungsdelikt - zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (06.08.2026) zwei 19 Jahre alte Männer aufgrund von zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom Amtsgericht Stuttgart erlassenen Haftbefehlen festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 43-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen am Freitag (17.07.2026) in Stuttgart Bad Cannstatt Teil einer Auseinandersetzung im Bereich Wilhelmsplatz gewesen sein und dabei einen 43 Jahre alten Mann durch einen scharfen Gegenstand schwer verletzt haben (siehe Pressemitteilung vom 21.07.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6318511). Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen die Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften fest. Ihre Wohnungen wurden durchsucht und umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden müssen. Der 19-jährige Syrer und der 19-jährige Deutsche wurden noch am selben Tag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, die die Haftbefehle in Vollzug setzte und beide in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

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